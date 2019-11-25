Тибо Куртуа: «Не думаем о реванше в матче с «ПСЖ»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа рассказал, чего он ожидает от матча Лиги чемпионов против «ПСЖ». В первом матче парижский клуб победил со счетом 3:0.

— Нет, ни о каком реванше мы не думаем, — цитирует вратаря официальный сайт УЕФА. — В первом матче с «ПСЖ» мы многому научились. Тогда мы сыграли очень слабо, но с тех пор заметно прогрессировали. Сейчас просто хотим хорошо сыграть против сильного соперника, ставящего перед собой задачу выиграть Лигу чемпионов. Нужно доказать, что у нас приличная команда. Ко всем матчам я готовлюсь одинаково. На таком уровне забивать умеет любой нападающий. У «ПСЖ» действительно прекрасная атака, и к противостоянию с ней нужно быть готовым. Нужно начать хорошо играть с первой же минуты и не повторять своих прошлых ошибок. Уверен, зрителей ждет отличное шоу с первой секунды до 95-й минуты.

Матч «Реал» — «ПСЖ» состоится 26 ноября и начнется в 23.00 по московскому времени.