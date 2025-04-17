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Сегодня, 01:27

Куртуа: «В перерыве казалось, что если «Реал» забьет первыми, у нас будут шансы»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Тибо Куртуа.
Фото AFP

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал поражение от «Арсенала» (1:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Когда отбиваешь пенальти, вера в успех начинает расти. В начале матча у нас были хорошие моменты. Болельщики подталкивали нас. Но «Арсенал» — хорошо организованная команда, которая блестяще играет в обороне. На помощь защитникам приходят вингеры и даже центрфорвард.

В перерыве казалось, что если забьем первыми, у нас будут шансы в этом противостоянии. Счет открыл «Арсенал», но мы мгновенно отыгрались и продолжали верить, однако недостаточно хорошо сыграли в атаке.

Не припомню, чтобы Райя сегодня сделал хоть один топ-сейв. Мы проиграли «Арсеналу», который превзошел нас. Нужно принять этот факт. Надо тщательно проанализировать, в чем мы можем прибавить», — цитирует пресс-служба УЕФА Куртуа.

«Арсенал» вышел в полуфинал, где встретится с «ПСЖ». Первый матч состоится в Лондоне 29 апреля, а ответный — в Париже 6 мая.

Нападающий &laquo;Арсенала&raquo; Габриэл Мартинелли (в&nbsp;черном) забивает гол в&nbsp;ворота &laquo;Реала&raquo;.Совершенный «Арсенал». Команда Артеты лишила «Реал» короны
Источник: Официальный сайт УЕФА
Тибо Куртуа
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Реал
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