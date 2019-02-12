Тибо Куртуа: "Игроки "Реала" не ждут легкой прогулки в матче с "Аяксом"

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа - о матче с "Аяксом" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

- "Аякс" - отличная команда, в которой собрано много талантливых ребят. За ними нужно приглядывать очень внимательно - Зиех, де Йонг, де Лигт... Нас, безусловно, ждет непростая игра, но на нашей стороне опыт. Отдадим борьбе все силы. Но, поверьте, никто в нашей команде не ждет легкой прогулки. Мы атакуем и обороняемся всей командой. И делаем это очень дисциплинированно, - цитирует бельгийца официальный сайт УЕФА. - Думаю, "Реал" может в четвертый раз подряд выиграть Лигу чемпионов. Каждый год "Реал" называют в числе главных фаворитов. Хороших команд много, но нужно идти к своей цели от матча к матчу. И сейчас мы думаем только об "Аяксе".

Матч "Аякс" - "Реал" состоится 13 февраля и начнется в 23.00 по московскому времени.

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