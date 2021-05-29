Тиагу Силва сыграл в двух финалах Лиги чемпионов подряд за разные клубы

Защитник «Челси» Тиагу Силва сыграл в финале Лиги чемпионов второй год подряд в составе разных клубов. Сейчас он представляет «Челси», а в прошлом сезоне играл в финале за «ПСЖ».

Лишь четыре футболиста добивались этого прежде: Марсель Десайи («Марсель», «Милан»), Паулу Соуза («Ювентус», «Боруссия» Дортмунд), Самюэль Это?О («Барселона», «Интер») и Альваро Мората («Реал», «Ювентус»).

Также Силва в возрасте 36 лет 249 дней стал самым возрастным футболистом «Челси», когда-либо выходившим в финале ЛЧ. Ранее этот рекорд принадлежал Клоду Макелеле (35 лет 93 дня).