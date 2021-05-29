Тиагу Силва сыграл в двух финалах Лиги чемпионов подряд за разные клубы
Защитник «Челси» Тиагу Силва сыграл в финале Лиги чемпионов второй год подряд в составе разных клубов. Сейчас он представляет «Челси», а в прошлом сезоне играл в финале за «ПСЖ».
Лишь четыре футболиста добивались этого прежде: Марсель Десайи («Марсель», «Милан»), Паулу Соуза («Ювентус», «Боруссия» Дортмунд), Самюэль Это?О («Барселона», «Интер») и Альваро Мората («Реал», «Ювентус»).
Также Силва в возрасте 36 лет 249 дней стал самым возрастным футболистом «Челси», когда-либо выходившим в финале ЛЧ. Ранее этот рекорд принадлежал Клоду Макелеле (35 лет 93 дня).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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