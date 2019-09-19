Тиагу Силва: «ПСЖ» не слал никому никакой сигнал»
06:07
Капитан «ПСЖ» Тиагу Силва после победы над «Реалом» в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов (3:0) отметил, что не стоит считать этот результат сигналом другим клубам.
– Мы не слали никому никакой сигнал, но с комфортом доминировали в этом матче, – цитирует пресс-служба УЕФА Силву. – Мы были эффективны и надежны. Так и должно быть. Надо играть так все время. В том числе в чемпионате – с характером и амбициозным настроем.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур