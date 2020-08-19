Тиагу Силва: «Финал Лиги чемпионов станет для меня последним матчем в «ПСЖ». Хочу выжать максимум из этого»

Защитник «ПСЖ» Тиагу Силва поделился впечатлениями от выходва в финал Лиги чемпионов, а также рассказал, где продолжит свою карьеру.

— Предпочитаю не говорить сейчас о своем будущем, поскольку команде это не поможет, — приводит слова Сильвы RMC Sport. — Если говорить про настоящее время, то да, финал станет для меня последним матчем здесь. Хочу выжать максимум из этого момента и добавить в свою коллекцию еще один трофей. Я за этим и пришел сюда в 2012 году.

Я уже много раз говорил, что хочу закончить именно здесь. Сохраняю холодную голову и знаю, что я могу дать команде. А мое сердце навсегда останется тут, оно всегда будет красно-синим.

В этом сезоне мы снова нащупали баланс в игре. Каждый занимал свою позицию, свое место на поле. Это сильнейшая команда, которую мне приходилось видеть. Как на поле, так и за его пределами. Надо сохранить этот характер. Все запомнят команду, выигравшую Лигу чемпионов.