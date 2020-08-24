Тиагу Силва: «Это мой последний матч за «ПСЖ». Хочу играть еще 3-4 года и поехать на чемпионат мира в Катаре»

Защитник «ПСЖ» Тиагу Силва после финала Лиги чемпионов против «Баварии» (0:1) рассказал о том, что провел последний матч в парижском клубе.

— Это был мой последний матч в качестве игрока «ПСЖ», — приводит слова Силвы RMC Sport. — Мне грустно, но я вернусь в другой роли в будущем. Мне нужны перемены. Я хочу играть еще 3-4 года и быть частью сборной Бразилии на чемпионате мира в Катаре.