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Тиагу Силва: «Это мой последний матч за «ПСЖ». Хочу играть еще 3-4 года и поехать на чемпионат мира в Катаре»

01:15
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Защитник «ПСЖ» Тиагу Силва после финала Лиги чемпионов против «Баварии» (0:1) рассказал о том, что провел последний матч в парижском клубе.

— Это был мой последний матч в качестве игрока «ПСЖ», — приводит слова Силвы RMC Sport. — Мне грустно, но я вернусь в другой роли в будущем. Мне нужны перемены. Я хочу играть еще 3-4 года и быть частью сборной Бразилии на чемпионате мира в Катаре.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми




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