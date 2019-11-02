Тиагу Силва, Эррера и Верратти помогут «ПСЖ» в матче с «Брюгге»
21:48
Защитник «ПСЖ» Тиагу Силва восстановился после болезни и будет готов сыграть с «Брюгге» в ближайшем матче группового турнира Лиги чемпионов. Бразилец пропускал матч чемпионата Франции с «Дижоном» (1:2) из-за проблем со здоровьем.
Как сообщает L'Equipe, Силва тренировался уже без ограничений. Также ожидается возвращение в строй Андера Эрреры и Марко Верратти, у которых были незначительные травмы.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур
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