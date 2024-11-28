Тиагу Мотта высоко оценил игру «Ювентуса» в матче Лиги чемпионов с «Астон Виллой»

Главный тренер «Ювентуса» Тиагу Мотта прокомментировал нулевую ничью в матче 5-го тура Лиги чемпионов с «Астон Виллой».

«Мы все время хотим побеждать. Осталось всего три матча, чтобы гарантировать выход в следующий раунд. Это важный момент. Мы в каждом матче должны выкладываться на полную катушку, как сегодня. Нужно выходить на поле со своими идеями и стараться победить», — цитирует Мотту пресс-служба УЕФА.

«Ювентус» набрал 8 очков и занимает 19-е место в турнирной таблице, «Астон Вилла» с 10 очками идет 9-й.