Мотта — о победе «Ювентуса» над ПСВ: «Сегодня было немного лучше, но мы еще можем улучшиться»

Главный тренер «Ювентуса» Тиагу Мотта прокомментировал победу своих подопечных в первом стыковом матче Лиги чемпионов с ПСВ (2:1).

«Нам еще предстоит сыграть ответный матч, где мы должны показать свою лучшую игру против команды, которая играет в очень хороший футбол. Мы всегда стараемся совершенствоваться, как дома, так и на выезде. Нам нужно больше атаковать штрафную, поскольку мы часто делали это, имея мало сил и людей. Сегодня было немного лучше, но мы еще можем улучшиться», — цитирует Мотту Sky Sport Italy.

Ответный матч «Ювентуса» и ПСВ пройдет 19 февраля в Нидерландах.