The Telegraph: финал Лиги чемпионов пройдет 29 августа

Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2019/20 может состояться 29 августа, утверждает The Telegraph. Матч изначально должен был пройти 30 мая на стадионе «Ататюрк» в Стамбуле, но не состоится в заявленные сроки из-за пандемии коронавируса. Почти все футбольные состязания были прерваны, включая розыгрыш Лиги чемпионов, приостановленный на стадии 1/8 финала.

На данный момент сыграно 4 из восьми ответных матчей 1/8 финала турнира. Ожидается, что оставшиеся четыре игры будут доиграны примерно 28-29 июля, остальные стадии — в августе.

Финал Лиги Европы же предлагают провести 26 августа.

В УЕФА не против проведения еврокубков одновременно с национальными чемпионатами, но сами клубы недовольны таким раскладом и хотят доиграть внутренние турниры до возобновления еврокубков.

На данный момент в мире зарегистрировано 2 119 709 случаев заражения коронавирусом. 141 709 человек умерли, 141 971 выздоровели.