Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приступил к составлению календаря для завершения сезона в Лиге чемпионов, сообщает The Sun со ссылкой на RMC Sport.

По информации источника, в среду утром представители УЕФА провели видеосовещание с президентами клубов.

Планируется, что ответная встреча 1/8 финала ЛЧ между «Лионом» и «Ювентусом» пройдет 8 августа. Первый матч завершился со счетом 1:0 в пользу французской команды.