The Sun: УЕФА планирует провести в августе ответный матч 1/8 финала «Ювентус» — «Лион»
17:56
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приступил к составлению календаря для завершения сезона в Лиге чемпионов, сообщает The Sun со ссылкой на RMC Sport.
По информации источника, в среду утром представители УЕФА провели видеосовещание с президентами клубов.
Планируется, что ответная встреча 1/8 финала ЛЧ между «Лионом» и «Ювентусом» пройдет 8 августа. Первый матч завершился со счетом 1:0 в пользу французской команды.
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