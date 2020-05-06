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The Sun: УЕФА планирует провести в августе ответный матч 1/8 финала «Ювентус» — «Лион»

17:56
Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду. Фото AFP
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приступил к составлению календаря для завершения сезона в Лиге чемпионов, сообщает The Sun со ссылкой на RMC Sport.

По информации источника, в среду утром представители УЕФА провели видеосовещание с президентами клубов.

Планируется, что ответная встреча 1/8 финала ЛЧ между «Лионом» и «Ювентусом» пройдет 8 августа. Первый матч завершился со счетом 1:0 в пользу французской команды.

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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