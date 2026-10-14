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The Athletic: «Манчестер Юнайтед» накажет Мартинеса за критику руководства после поражения от «Атлетико»

«Манчестер Юнайтед» готовится наказать защитника Лисандро Мартинеса за публичную критику руководства клуба после поражения от «Атлетико» (0:2) во втором туре общего этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает The Athletic.

Аргентинец в эфире Amazon Prime заявил, что ожидает большего от технического директора клуба Джейсона Уилкокса и что команде не хватает сильных игроков для конкуренции на высшем уровне.

По данным The Athletic, клуб рассматривает возможность оштрафовать Мартинеса и не включать его в стартовый состав на ближайшие матчи АПЛ по дисциплинарным причинам. Как сообщает источник, летом 2026 года защитник просил о переходе в «Атлетико», но «МЮ» не получил подходящего предложения.

Мартинес перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2022 году. Игрок провел за команду 117 матчей, забил 4 гола и отдал 3 результативных передачи.

Никита Давыдов

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ФК Манчестер Юнайтед
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