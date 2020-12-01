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Тете — о матче с «Реалом»: «Если другие команды иногда прячутся и закрываются, то «Шахтер» этого делать не будет»

06:07
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Полузащитник «Шахтера» Тете поделился ожиданиями от матча 5-го тура Лиги чемпионов против «Реала».

«Мы прекрасно знаем, насколько силен «Реал». Но с другой стороны у нас также очень квалифицированная команда. У нас есть великолепные игроки. Мы постараемся показать всю свою силу и добыть победу.

В Мадриде мы очень хорошо начали матч. Тренер предложил нам стратегию, которая сработала. Если другие команды иногда прячутся и закрываются, то мы показали, что этого делать не будем. Мы хотели владеть мячом и контролировать игру. Когда нужно было жертвовать собой и страдать в поле, мы также это делали. Думаю, что этот поединок отличаться сильно не будет — мы будем действовать с такой же самоотдачей», — приводит слова Тете официальный сайт УЕФА.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур




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