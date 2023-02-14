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Сегодня, 17:53

Терзич заявил, что «Челси» сложно анализировать перед матчем Лиги чемпионов из-за зимних трансферов

Виктория Кравченко
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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси».

«Сложно анализировать это клуб. После жеребьевки Лиги чемпионов мы посмотрели несколько матчей с участием «Челси», но затем команда кардинально перестроилась, совершив несколько трансферов в январе», — сказал Терзич пресс-конференции.

Завтра, 15 февраля, «Боруссия» сыграет с «Челси» в Дортмунде. Начало — в 23.00 мск.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Челси
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