Терзич заявил, что «Челси» сложно анализировать перед матчем Лиги чемпионов из-за зимних трансферов

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси».

«Сложно анализировать это клуб. После жеребьевки Лиги чемпионов мы посмотрели несколько матчей с участием «Челси», но затем команда кардинально перестроилась, совершив несколько трансферов в январе», — сказал Терзич пресс-конференции.

Завтра, 15 февраля, «Боруссия» сыграет с «Челси» в Дортмунде. Начало — в 23.00 мск.