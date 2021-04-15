Терзич считает, что «Манчестер Сити» заслуживает выиграть Лигу чемпионов

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич подвел итоги матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:2, 2:4 — общий счет).

«Мы должны поздравить «Манчестер Сити», потому что они заслуживают выхода в следующий раунд, а также выиграть этот трофей с такой игрой. Все хотят, чтобы Холанн забил, но для нас не важно, кто забивает. Ему нужно очень много работать, он старался изо всех сил, а мы будем стараться вывести его на следующий уровень», — приводит слова Терзича официальный сайт УЕФА.

В полуфинале Лиги чемпионов «Ман Сити» сыграет с «ПСЖ», а «Реал» — с «Челси». Первые матчи пройдут 27-28 апреля, ответные встречи — 4-5 мая.