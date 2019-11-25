Терим заявил, что «Галатасарай» сделает все возможное для выхода в Лигу Европы
20:13
Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим рассказал, чего он ожидает от матча Лиги чемпионов с «Брюгге». Он надеется, что победа поможет его команде пробиться в Лигу Европы.
— Я ничего не буду говорить о стартовом составе на завтрашний матч, — цитирует Терима официальный сайт УЕФА. — В выходные мы уступили «Башакшехиру» (0:1 — прим. «СЭ»), и повторения такого сценария очень бы не хотелось. Все сделают все возможное для выхода в Лигу Европы, включая президента клуба, администрацию и наших болельщиков.
Матч «Галатасарай» — «Брюгге» состоится 26 ноября и начнется в 20.55 по московскому времени.
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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027096/
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 5-й тур
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