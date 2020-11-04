Тер Штеген попал в заявку «Барселоны» впервые с августа
14:58
Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген попал в заявку команды на матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против киевского «Динамо».
Для 28-летнего немца это первое появление в заявке команды с августа. В последний раз игрок появлялся на поле в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Баварии» (2:8). После завершения сезона-2019/20 тер Штеген перенес операцию на колене.
?? The squad for #Bar?aDynamo! @ChampionsLeague pic.twitter.com/oWvXkhGYV6— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 4, 2020
Матч «Барселона» — «Динамо» состоится сегодня, 4 ноября. Начало встречи — в 23.00 (мск).
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур