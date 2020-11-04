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Тер Штеген попал в заявку «Барселоны» впервые с августа

14:58
Марк-Андре тер Штеген. Фото 90min.com
Марк-Андре тер Штеген. Фото 90min.com
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Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген попал в заявку команды на матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против киевского «Динамо».

Для 28-летнего немца это первое появление в заявке команды с августа. В последний раз игрок появлялся на поле в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Баварии» (2:8). После завершения сезона-2019/20 тер Штеген перенес операцию на колене.

Матч «Барселона» — «Динамо» состоится сегодня, 4 ноября. Начало встречи — в 23.00 (мск).

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