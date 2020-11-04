Тер Штеген попал в заявку «Барселоны» впервые с августа

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген попал в заявку команды на матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против киевского «Динамо».

Для 28-летнего немца это первое появление в заявке команды с августа. В последний раз игрок появлялся на поле в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Баварии» (2:8). После завершения сезона-2019/20 тер Штеген перенес операцию на колене.

Матч «Барселона» — «Динамо» состоится сегодня, 4 ноября. Начало встречи — в 23.00 (мск).