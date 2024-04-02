Тен Хаг оценил шансы «Манчестер Юнайтед» на Лигу чемпионов после ничьей с «Брентфордом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о шансах «красных дьяволов» попасть в Лигу чемпионов после ничьей с «Брентфордом» в 30-м туре АПЛ (1:1).

«Впереди еще много матчей, но, конечно, ближе к концу сезона очки становятся дороже. В матче с «Брентфордом» их должно быть три, но мы взяли одно. К концу сезона узнаем, как все сложится. Это очко тоже может иметь большое значение», — цитирует тен Хага Mirror.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» с 48 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В следующем туре команда тен Хага сыграет против «Челси». Матч пройдет 4 апреля и начнется в 22.15 по московскому времени.