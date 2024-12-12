Тэмми Абрахам — о матче «Милан» — «Црвена Звезда»: «Это была одна из тех игр, где хочешь забить, но мяч просто не идет в ворота»

Нападающий «Милана» Тэмми Абрахам прокомментировал победу команды в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой» (2:1).

27-летний англичанин стал автором победного гола миланской команды на 87-й минуте встречи.

«Это было не лучшее наше выступление, но мы более чем счастливы. Это была одна из тех игр, где хочешь забить любой ценой, но мяч просто не идет в ворота. Все дело было в том, чтобы оказаться в нужном месте в нужное время, и я забил. Верю, что мы будем совершенствоваться с каждым днем. Верю в возможность попасть в топ-8. Все, что нам нужно делать, это усердно работать и двигаться вперед как команда, и мы добьемся этого», — цитирует Абрахама пресс-служба УЕФА.

«Милан» с 12 очками расположился на 12-й строчке турнирной таблицы, «Црвена Звезда» набрала 3 очка и идет 31-й.