Тедеско оценил игру «Зенита» против «Лейпцига»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» оценил игру «Зенита» против «Лейпцига» в Лиге чемпионов и сказал, будет ли он перед встречей с питерцами звонить главному тренеру немцев Юлиану Нагельсманну, с которым они вместе учились. Напомним, что «Зенит» дважды уступил «Лейпцигу» — 1:2 и 0:2.

— Не могу сказать, что «Зенит» был настолько плох, у них были шансы набрать очки в этих двух матчах, — сказал Тедеско. — Но «Лейпциг» — отличная команда, у них отличные игроки на всех позициях. Центральные защитники — просто машины. Что касается Нагельсманна и матча с «Зенитом», то мы не заглядываем так далеко вперед, сейчас главное на повестке — матч с «Крыльями Советов».