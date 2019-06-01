06:06 | Футбол — Лига чемпионов

Тедди Шерингем: "Это будет фантастический финал, от которого я не смогу оторваться"

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Экс-нападающий "Тоттенхэма" Тедди Шерингем уверен, что сегодняшний финал Лиги чемпионов получится фантастическим. Его бывшая команда сыграет с "Ливерпулем"​.

– Я знаю, что у "Ливерпуля" гораздо больше очков в лиге, – цитирует пресс-служба УЕФА Шерингема. – Но думаю, что в этом матче будет равная игра. На поле будут фантастические игроки, особенно в атаке. Это будет фантастический финал, от которого я не смогу оторваться.

"Тоттенхэм" – "Ливерпуль": Лига чемпионов, финал, 1 июня 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 22.00 (мск)

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000984/match=2025486/index.html

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. Финал "Ливерпуль" - "Тоттенхэм"
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