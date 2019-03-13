"Тебе завтра в школу, иди в постель, малыш". Стерлинг отреагировал на радость Фодена

Нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг в Твиттере пошутил над 18-летним партнером по команде Филом Фоденом. Молодой человек отличился голом в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Шальке" (7:0) и в ответ на поздравление колледжа написал: "Стоит забыть сделать свою домашнюю работу ради такой ночи, как эта".

Однако Стерлинг быстро ему ответил: "Тебе еще завтра в школу, иди в постель, малыш".