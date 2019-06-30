Татуировка Хендерсона в честь победы "Ливерпуля" в Лиге чемпионов. Фото

Полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон сделал татуировку в честь победы "красных" в Лиге чемпионов-2018/19. В финале мерсисайдцы обыграли "Тоттенхэм" со счетом 2:0. На рисунке запечатлен кубок Лиги чемпионов, а также дата заключительного матча - 1 июня 2019 года.

Jordan Henderson's new tattoo 🔥



Saving his right leg for the Premier League? 🤔 pic.twitter.com/YRgYtlA699 — ESPN UK (@ESPNUK) 30 июня 2019 г.

В минувшем сезоне Хендерсон провел 44 матча за "Ливерпуль", забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.

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