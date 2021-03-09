Тареми заявил, что «Порту» будет играть на победу в матче с «Ювентусом»

Нападающий «Порту» Мехди Тареми поделился ожиданиями от матча с «Ювентусом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Матч будет превосходным, поскольку сыграют две отличные команды, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 8 марта. — Важно не терять концентрацию все 90 минут. Сделаем все что можем ради «Порту».

Будем стремиться к победе. Нельзя играть на ничью или поражение с выгодным счетом. В ином случае мы уже проиграли. Мы составили свою стратегию и отдадим все силы ради победы».

Матч «Ювентус» — «Порту» начнется в 23.00 по московскому времени. В первой игре португальский клуб победил 2:1.