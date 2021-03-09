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Тареми заявил, что «Порту» будет играть на победу в матче с «Ювентусом»

05:49
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Нападающий «Порту» Мехди Тареми поделился ожиданиями от матча с «Ювентусом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Матч будет превосходным, поскольку сыграют две отличные команды, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 8 марта. — Важно не терять концентрацию все 90 минут. Сделаем все что можем ради «Порту».

Будем стремиться к победе. Нельзя играть на ничью или поражение с выгодным счетом. В ином случае мы уже проиграли. Мы составили свою стратегию и отдадим все силы ради победы».

Матч «Ювентус» — «Порту» начнется в 23.00 по московскому времени. В первой игре португальский клуб победил 2:1.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029482--juventus-vs-porto/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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