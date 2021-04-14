Тареми доволен выступлением «Порту» в Лиге чемпионов

Нападающий «Порту» Мехди Тареми после победы над «Челси» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (1:0) отметил, что команда заслужила большего.

«Мы могли бы выиграть с большим счетом, если бы нам повезло. Это был неплохой матч, но для нас этого недостаточно. «Порту» заслужил забить еще один гол. Мы отлично провели эту Лигу чемпионов», — цитирует пресс-служба клуба Тареми.