Тактаров сравнил Фергюсона со Сталиным

Бывший боец UFC Олег Тактаров высоко отметил роль бывшего главного тренера, а ныне консультанта Уле Гуннара Сульшера сэра Алекса Фергюсона в успехах "Манчестер Юнайтед" в еврокубках. В своем Инстаграме 51-летний бывший спортсмен сопоставил 77-летнего шотландского специалиста с руководителем Советского Союза Иосифом Сталиным.

Тактаров прокомментировал победу "МЮ" над "ПСЖ" в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов (3:1). "Красные дьяволы" по итогам двухматчевого противостояния вышли в четвертьфинал турнира.

– "Манчестер Юнайтед" не лучшим составом победил, в общем-то, неплохой состав "ПСЖ". Это знаковая победа.Как раз поэтому у японцев есть выражение "За учителя дают тысячу чемпионов". Я говорю не про Уле Сульшера, хотя он тоже молодец, в Норвегии вытворял чудеса. Я говорю про Алекса Фергюсона. Его присутствие в раздевалке решает все.Просто человек заходит в раздевалку, и срабатывает "эффект белого тренера", как я его называю. Эффект тренера, которого и уважают, и боятся. Я сейчас в России и могу называть вещи своими именами. Это эффект белого тренера. Он был хорошо развит у еврейского осетина Сталина и мегрела Берии. Вот так вся страна на них реагировала, – сказал Тактаров на видео в Инстаграме.