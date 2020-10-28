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Так крупно наши клубы в Лиге чемпионов еще не проигрывали

28 октября 2020, 23:21
28 октября. «Краснодар» — «Челси». Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
28 октября. «Краснодар» — «Челси». Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Поражение «Краснодара» от «Челси» со счетом 0:4 стало самым крупным для российских клубов в домашних матчах Лиги чемпионов. До «быков» дома разгромно проигрывали «Спартак» (четырежды) и ЦСКА, но во всех встречах разница составляла три мяча. Еще два разгрома при своих болельщиках пришлись на отбор главного еврокубка: в 1996 году «Алания» получила 2:7 от «Рейнджерс», а в 2008-м «Спартак» был разбит киевским «Динамо» (1:4). Самая крупная гостевая неудача в турнире также на счету красно-белых. В декабре 2017 года «Спартак» проиграл в «Ливерпуле» со счетом 0:7. (Кирилл Бурдаков)

Крупные домашние поражения российских клубов в Лиге чемпионов

Дата

Стадия

Клуб

Соперник

Счет

21.02.2001

2-й гр.турнир

Спартак

Бавария

0:3

25.09.2002

1-й гр.турнир

Спартак

Валенсия

0:3

23.11.2010

Гр.турнир

Спартак

Марсель

0:3

20.11.2012

Гр.турнир

Спартак

Барселона

0:3

27.09.2017

Гр.турнир

ЦСКА

Манчестер Юнайтед

1:4

28.10.2020

Гр.турнир

Краснодар

Челси

0:4

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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