Так крупно наши клубы в Лиге чемпионов еще не проигрывали

Поражение «Краснодара» от «Челси» со счетом 0:4 стало самым крупным для российских клубов в домашних матчах Лиги чемпионов. До «быков» дома разгромно проигрывали «Спартак» (четырежды) и ЦСКА, но во всех встречах разница составляла три мяча. Еще два разгрома при своих болельщиках пришлись на отбор главного еврокубка: в 1996 году «Алания» получила 2:7 от «Рейнджерс», а в 2008-м «Спартак» был разбит киевским «Динамо» (1:4). Самая крупная гостевая неудача в турнире также на счету красно-белых. В декабре 2017 года «Спартак» проиграл в «Ливерпуле» со счетом 0:7. (Кирилл Бурдаков)

Крупные домашние поражения российских клубов в Лиге чемпионов