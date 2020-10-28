Так крупно наши клубы в Лиге чемпионов еще не проигрывали
Поражение «Краснодара» от «Челси» со счетом 0:4 стало самым крупным для российских клубов в домашних матчах Лиги чемпионов. До «быков» дома разгромно проигрывали «Спартак» (четырежды) и ЦСКА, но во всех встречах разница составляла три мяча. Еще два разгрома при своих болельщиках пришлись на отбор главного еврокубка: в 1996 году «Алания» получила 2:7 от «Рейнджерс», а в 2008-м «Спартак» был разбит киевским «Динамо» (1:4). Самая крупная гостевая неудача в турнире также на счету красно-белых. В декабре 2017 года «Спартак» проиграл в «Ливерпуле» со счетом 0:7. (Кирилл Бурдаков)
Крупные домашние поражения российских клубов в Лиге чемпионов
|
Дата
|
Стадия
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
21.02.2001
|
2-й гр.турнир
|
Спартак
|
Бавария
|
0:3
|
25.09.2002
|
1-й гр.турнир
|
Спартак
|
Валенсия
|
0:3
|
23.11.2010
|
Гр.турнир
|
Спартак
|
Марсель
|
0:3
|
20.11.2012
|
Гр.турнир
|
Спартак
|
Барселона
|
0:3
|
27.09.2017
|
Гр.турнир
|
ЦСКА
|
Манчестер Юнайтед
|
1:4
|
28.10.2020
|
Гр.турнир
|
Краснодар
|
Челси
|
0:4