Тадич встал в один ряд с Саленко и Месси

Французская газета L’Equipe высоко оценила игру полузащитника "Аякса" Душана Тадича. За матч против "Реала" в Лиге чемпионов, в котором 30-летний футболист забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи, игрок получил оценку 10.

Это лишь девятый футболист, получивший наивысший балл за всю историю издания. Полностью список игроков выглядит следующим образом:

Франк Созе (1988); Брюно Мартини (1988); Олег Саленко (1994); Ларс Виндфельд (1997); Лионель Месси (2010 & 2012); Роберт Левандовски (2013); Карлос Эдуардо (2014); Неймар (2018); Душан Тадич (2019).

В этом сезоне Тадич провел за "Аякс" 40 матчей во всех турнирах, забил 26 мячей и отдал 15 результативных передач.