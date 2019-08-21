Тадич считает, что «Аякс» провел не лучший матч
08:43
Форвард «Аякса» Душан Тадич — о матче с АПОЭЛом (0:0) в четвертом отборочном раунде Лиги чемпионов.
— Мы не играли в свой лучший футбол, — цитирует Тадича официальный сайт УЕФА. — Нам было непросто. Мы слишком легко отдавали мяч. На следующей неделе нам нужно прибавить. Думаю, что АПОЭЛ столь же компактно сыграет в защите. Но во втором матче нам нужно сыграть лучше.
Ответный матч состоится в Амстердаме 28 августа.
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