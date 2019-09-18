Тадич дал крепкую пощечину Нересу во время празднования гола Промеса
15:38
Забавный случай произошел во время празднования гола в ворота «Лилля» футболистами «Аякса». Встреча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов закончилась победой амстердамцев со счетом 3:0.
После первого гола в исполнении Квинси Промеса игроки «Аякса» бросились обниматься рядом с трибунами. В суматохе Душан Тадич не рассчитал силу дружеской пощечины и ударил по лицу Давида Нереса. Осознав, что удар вышел слишком сильным, серб по-дружески поцеловал бразильца, который потирал щеку.
David Neres getting a slap in the face from Dusan Tadic in the Ajax goal celebrations ?? #AjaxLOSC pic.twitter.com/VdqMt9RZKA— GFFN Match Zone (@GFFNMatchZone) September 17, 2019
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур