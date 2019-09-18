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Тадич дал крепкую пощечину Нересу во время празднования гола Промеса

15:38
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Забавный случай произошел во время празднования гола в ворота «Лилля» футболистами «Аякса». Встреча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов закончилась победой амстердамцев со счетом 3:0.

После первого гола в исполнении Квинси Промеса игроки «Аякса» бросились обниматься рядом с трибунами. В суматохе Душан Тадич не рассчитал силу дружеской пощечины и ударил по лицу Давида Нереса. Осознав, что удар вышел слишком сильным, серб по-дружески поцеловал бразильца, который потирал щеку.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




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