Сын Мальдини дебютировал в Лиге чемпионов в матче с «Ливерпулем»
15 сентября 2021, 23:42
Нападающий «Милана» Даниэль Мальдини появился на поле в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Он вышел на замену в конце второго тайма.
Для сына легендарного защитника «Милана» Паоло Мальдини это был дебют в Лиге чемпионов.
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