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Сын Мальдини дебютировал в Лиге чемпионов в матче с «Ливерпулем»

15 сентября 2021, 23:42
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Нападающий «Милана» Даниэль Мальдини появился на поле в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Он вышел на замену в конце второго тайма.

Для сына легендарного защитника «Милана» Паоло Мальдини это был дебют в Лиге чемпионов.

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Иван Шитик все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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