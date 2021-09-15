Сын Мальдини дебютировал в Лиге чемпионов в матче с «Ливерпулем»

Нападающий «Милана» Даниэль Мальдини появился на поле в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Он вышел на замену в конце второго тайма.

Для сына легендарного защитника «Милана» Паоло Мальдини это был дебют в Лиге чемпионов.