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«Связка Модрича и Крооса феноменальна». Зидан — после матча с «Аталантой»

05:23

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после победы над «Аталантой» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:1) похвалил игру своей команды. Также он оценил связку полузащитников Тони Кроос и Лука Модрич.

«Я поздравил парней, поскольку они отлично проявили себя на протяжении всего матча против соперника, который отнимает много физических сил. Мы должны были четко сыграть в обороне, и мы это сделали. Кроме того, смогли показать свою игру, владея мячом. Если не считать момента Сапаты, то соперник и носа своего не показывал вблизи наших ворот. Обычно «Аталанта» создает много моментов, но сегодня было не так.

?Связка Луки и Тони феноменальна. Луке почти 35, но по его действиям на поле этого точно не скажешь", — цитирует пресс-служба УЕФА Зидана.

Реал — Аталанта

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029479--real-madrid-vs-atalanta/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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