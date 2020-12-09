Сутормин: «Теперь нам остается только завоевать первое место в чемпионате»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин после поражения от «Боруссии» (1:2) в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов заявил, что команда должна реабилитироваться в чемпионате за неудачное выступление в еврокубках.

— «Зенит» уступил «Боруссии», ведя в счете. Какие эмоции можно испытывать после такой игры?

— Опустошение, потому что играли неплохо, — приводит слова Сутормина сайт «Зенита». — Нужно попросить прощения у болельщиков за такое выступление — при такой поддержке результат должен был быть лучше. Но сегодняшняя игра показала, что мы можем играть и с такими соперниками, создавать моменты, забивать голы. Думаю, этот матч даст нам толчок, понимание того, что мы можем играть со всеми — даже в Лиге чемпионов.

— Сложно ли было настраиваться на матч, который ничего не значит? О чем вы говорили перед игрой, что обсуждали?

— Любой спортсмен, вне зависимости от того, решает мат что-то или нет, хочет выигрывать. А это Лига чемпионов, и обыграть «Боруссию» сегодня хотел каждый, что и показала игра. Мы спокойно готовились и понимали, что нет никаких отмазок, чтобы расхлябанно сыграть. Повторюсь: игра показала, что мы неплохо действовали, но, к сожалению, результат не получился.

— Чего не хватило? У «Зенита» было много моментов и до забитого мяча, и после перерыва. Просто реализация подвела?

— Думаю, да: и в матче с «Брюгге», и сейчас подвела реализация — забей мы второй мяч, была бы совсем другая игра. Ну и, наверное, нужно давать меньше создавать сопернику у своих ворот — даже полумоментов. Этот сезон показал, что такие ситуации очень быстро наказываются.

— Для «Зенита» еврокубки в этом сезоне закончились. Если бы у вас была возможность переиграть один матч в этом розыгрыше, какой бы вы выбрали?

— С «Брюгге», я думаю. В первом матче я не играл, а по второму думаю, что по тому, как мы играли до гола, ничто не предвещало такого счета. И эта игра была очень важна. Если бы была возможность, все шесть игр бы переиграли, но это уже в прошлом. Теперь нам остается только завоевать первое место в чемпионате и в следующем году доказать и показать самим себе и всем вокруг, что мы можем выходить из группы и обязаны это делать.

— В клубном Instagram появилась забавная фотография, когда после забитого мяча на вас напрыгнули и Дриусси, и Малком — и видно, что обоих вы держите, по сути, на одной ноге. Как вы себя чувствуете?

— После Себы — нормально, а вот когда Малком напрыгнул, тяжело было, не выдержал. Рад, что Себа забил этот гол для него был очень важен.