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30 мая, 22:43

Супруга Сафонова эмоционально отреагировала на победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Алина Савинова
Марина Кондратюк.
Фото AFP

Супруга голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова Марина Кондратюк опубликовала в Telegram-канале видео со своими эмоциями после победы парижан в Лиге чемпионов-2025/26.

В субботу, 30 мая, «ПСЖ» обыграл в финале турнира «Арсенал» (1:1, пенальти 4:3). Матч прошел на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия).

«Ребята, с победой! С победой», — сказала на видео Кондратюк, которая во время финала находилась на трибуне.

«ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов второй сезон подряд. В решающем матче 2025 года парижане разгромили «Интер» со счетом 5:0.

27-летний Сафонов стал первым двукратным победителем Лиги чемпионов из России. Он выступает за «ПСЖ» с 2024 года и всего в составе команды завоевал восемь трофеев.

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Матвей Сафонов
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ФК Арсенал (Лондон)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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