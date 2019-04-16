Суперсэйв Де Хеа в матче "Барселона" - "МЮ". Видео

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа спас свою команду от третьего гола в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Барселоны". Испанский вратарь лицом отбил удар защитника каталонцев Сержи Роберто.
Unreal from Messi. Great save by De Gea btw. pic.twitter.com/N0OIR0Pah2– Don B🇸🇪 (@WesleeySniperr) 16 апреля 2019 г.
Отметим, что ранее Де Хеа допустил результативную ошибку, пропустив мяч между рук после удара Месси.
Первый матч между "МЮ" и "Барсой" завершился минимальным поражением манкунианцев (0:1).
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