22:57 | Футбол — Лига чемпионов

Суперсэйв Де Хеа в матче "Барселона" - "МЮ". Видео

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Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа спас свою команду от третьего гола в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Барселоны". Испанский вратарь лицом отбил удар защитника каталонцев Сержи Роберто

 

Отметим, что ранее Де Хеа допустил результативную ошибку, пропустив мяч между рук после удара Месси.

Первый матч между "МЮ" и "Барсой" завершился минимальным поражением манкунианцев (0:1).

Барселона - Манчестер Юнайтед

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/4 финала
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