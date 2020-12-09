Сульшер заявил, что «Манчестер Юнайтед» не заслужил выход в плей-офф Лиги чемпионов
06:55
Главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер после поражения от «Лейпцига» в 6-м туре Лиги чемпионов (2:3) отметил, что его команда не заслужила выход в плей-офф. Манкунианцы стали третьими в группе и попали в плей-офф Лиги Европы.
— Безусловно, нельзя сказать, что мы играли хорошо. Мы не заслужили выход из группы, — цитирует пресс-служба УЕФА Сульшера. — Конечно же, сказалось поражение в Стамбуле. Именно о том матче мы будем думать с сожалением, понимая, что терять очки там было нельзя. Сегодня мы были близки к ничьей. Однако ничего не смогли сделать с навесами и прострелами соперника.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029468--leipzig-vs-man-united/
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур
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