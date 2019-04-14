Сульшер возмущен тем, что УЕФА поставил матч "МЮ" на вторник, а не среду

Главный трнер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер высказал свою возмущение тем, что его команда сыграет три матча за шесть дней. "МЮ" в среду, 10 апреля, провел игру Лиги чемпионов с "Браселоной" (0:1), в субботу встретился в чемпионате Англии с "Вест Хэмом" (2:0), а уже во вторник должен выйти на ответный матч с каталонцами.

Норвежский специалист обратил внимание УЕФА на этот факт и заявил, что не понимает, почему расписание составляется именно так. Сульшер намекнул на то, что другие английские команды - "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" сыграют четвертьфиналы Лиги чемпионов с разницей в восемь дней.

- Кто-то мне объяснит, почему некоторы в Лиге чемпионов играют сначала во вторник, а потом в среду, а некоторые наоборт? - заявил Сульше на пресс-конфернции посл матча. - Мы попытались найти ответ, но не смогли сделать этого.

Отметим, в регламенте УЕФА прописан этот случай. Организаторы Лиги чемпионов составляют расписание таким образом, чтобы каждый клуб находился в равных условиях и проводил одинаковое количество матчей по вторникам и средам. В том случае, если "МЮ" выйдет в полуфинал, то, вероятнее всего, будет играть с разницей в восемь дней.