Сулейманов: «Всегда пытаемся играть в доминирующий футбол»
20:37
Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов заявил, что в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи» команда будет стараться играть в атакующий футбол.
— Мы играем в свою игру, не отталкиваемся от соперника, — сказал Шапи в интервью «Матч ТВ». — Не отказываемся от своей игры. Всегда пытаемся играть в доминирующий футбол.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю