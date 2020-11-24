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Сулейманов: «Всегда пытаемся играть в доминирующий футбол»

20:37
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Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов заявил, что в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи» команда будет стараться играть в атакующий футбол.

— Мы играем в свою игру, не отталкиваемся от соперника, — сказал Шапи в интервью «Матч ТВ». — Не отказываемся от своей игры. Всегда пытаемся играть в доминирующий футбол.

Краснодар — Севилья

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур




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