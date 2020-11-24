Сулейманов: «Всегда пытаемся играть в доминирующий футбол»

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов заявил, что в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи» команда будет стараться играть в атакующий футбол.

— Мы играем в свою игру, не отталкиваемся от соперника, — сказал Шапи в интервью «Матч ТВ». — Не отказываемся от своей игры. Всегда пытаемся играть в доминирующий футбол.