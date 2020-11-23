Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов на пресс-конференции перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи» рассказал об атмосфере в коллективе.

После поражения в первом матче (2:3) Шапи в эфире «Матч ТВ» высказал претензии партнерам по команде. Сообщалось, что за это футболист может быть оштрафован на 10 тысяч долларов.

— Слабые места? У нас были хорошие атаки и в Севилье, мы просто их не реализовали. На теории нам скажут про слабые стороны. А то, что забили со стандартов — это футбол, так бывает. Справилась ли команда с внутренним конфликтом? Конфликта не было, просто был разбор, который, я считаю, нужен команде. Если хотим расти, не всегда нужно говорить добрыми словами. Но мы уже забыли тот матч.

— Насколько неудача в первой встрече мотивирует на завтра?

— Это Лига чемпионов, здесь всегда хочется выигрывать. Конечно, мы хотим взять реванш за то поражение, и мы сделаем максимум возможного, чтобы победить. (Екатерина Потапова)