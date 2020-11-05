Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов может быть оштрафован за слова о вопросы к команде, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

В контракте форварда есть пункт, согласно которому футболисту «запрещается делать заявления, способные причинить ущерб (в том числе моральный) интересам клуба, футболистам, тренерам и работникам». Если руководство посчитает, что Сулейманов все же нарушил этот пункт, то он будет оштрафован на 10 тысяч долларов.

После игры группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей» (2:3) Шапи сказал журналистам, что у него есть вопросы к команде.

«У меня есть вопросы к команде, и я их высказал. Я лично спросил, почему мы в большинстве не держали мяч. Должны были брать под контроль игру. Даже не знаю, что сказать. У меня полное опустошение и нет слов», — заявил Шапи в эфире «Матч ТВ».