Сухина оценил спорный эпизод с пенальти в матче «Зенита» с «Ювентусом»

Бывший арбитр ФИФА Станислав Сухина оценил решение главного арбитра матча «Ювентус» — «Зенит» (4:2) Алехандро Хосе Эрнаднеса-Эрнандеса позволить форварду «Юве» Пауло Дибале перебить пенальти.

«Сейчас «Зенит», это абсолютно не уровень «Ювентуса». Это можно заметить и по качеству игры, и по силе состава. Судейство в матче было жестким, но справедливым, арбитр работал по эпизодам. Я не увидел никакой предвзятости. Если разбирать момент с перебитым пенальти, то ярко видно, что двое игроков вбегали в штрафную. Причем, надо учесть, что игроки должны стоять на краю полкруга, а не на самой линии штрафной. Так что игроки «Зенита» вбежали метра на два, а не на пару сантиметров», — приводит «РБК Спорт» слова Сухины.

На 57-й минуте встречи Эрнандес-Эрнандес назначил повторный пенальти в ворота «Зенита» после того, как Деян Ловрен и Вильмар Барриос вбежали в свою штрафную до удара Пауло Дибалы. Отметим, что изначально аргентинец промахнулся, но со второй попытки смог реализовать 11-метровый.