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Судья не удалил игрока «Севильи» за удар Холанна

01:21
9 марта. «Боруссия» — «Севилья» — 2:2. 9 марта. «Боруссия» — «Севилья» — 2:2. 9 марта. «Боруссия» — «Севилья» — 2:2. 9 марта. «Боруссия» — «Севилья» — 2:2. 9 марта. «Боруссия» — «Севилья» — 2:2. 9 марта. «Боруссия» — «Севилья» — 2:2. 9 марта. «Боруссия» — «Севилья» — 2:2.
9 марта. «Боруссия» — «Севилья» — 2:2.
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На 77-й минуте ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Д — «Севилья» (2:2) арбитр Джюнейт Чакыр ограничился вынесением предупреждения и не удалил Диегу Карлоса. Защитник «Севильи» не пытался сыграть в мяч, приблизился к Эрлингу Холанну и умышленно ударил его рукой в лицо. У судьи были основания показать нарушителю красную карточку.

(Александр Бобров)

Боруссия Д — Севилья

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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