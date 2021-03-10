Судья не удалил игрока «Севильи» за удар Холанна

На 77-й минуте ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Д — «Севилья» (2:2) арбитр Джюнейт Чакыр ограничился вынесением предупреждения и не удалил Диегу Карлоса. Защитник «Севильи» не пытался сыграть в мяч, приблизился к Эрлингу Холанну и умышленно ударил его рукой в лицо. У судьи были основания показать нарушителю красную карточку.

(Александр Бобров)