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Матч «Зенит» — «Лацио» судят арбитры из Португалии

12:29
Артур Диаш. Фото AFP
Артур Диаш. Фото AFP
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Стала известна судейская бригада на матч 3-го тура Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Лацио».

Встречу обслужит португальские судьи во главе с Артуром Диашем. Ассистенты — Руй Тавареш и Паулу Соареш, резервный арбитр — Антониу Нобре. Видеопомощники арбитра — Тьягу Мартинш и Луиш Годинью.

Матч между «Зенитом» и «Лацио» пройдет 4 ноября в Санкт-Петербурге и начнется в 20:55 мск.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур




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