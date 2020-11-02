Стала известна судейская бригада на матч 3-го тура Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Лацио».

Встречу обслужит португальские судьи во главе с Артуром Диашем. Ассистенты — Руй Тавареш и Паулу Соареш, резервный арбитр — Антониу Нобре. Видеопомощники арбитра — Тьягу Мартинш и Луиш Годинью.

Матч между «Зенитом» и «Лацио» пройдет 4 ноября в Санкт-Петербурге и начнется в 20:55 мск.