Матч «Зенит» — «Лацио» судят арбитры из Португалии
12:29
Стала известна судейская бригада на матч 3-го тура Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Лацио».
Встречу обслужит португальские судьи во главе с Артуром Диашем. Ассистенты — Руй Тавареш и Паулу Соареш, резервный арбитр — Антониу Нобре. Видеопомощники арбитра — Тьягу Мартинш и Луиш Годинью.
Матч между «Зенитом» и «Лацио» пройдет 4 ноября в Санкт-Петербурге и начнется в 20:55 мск.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур
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