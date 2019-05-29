Суд приступил к рассмотрению иска фаната ЦСКА за новость об организации драки с болельщиками "Ромы"

Суд в Москве приступил к рассмотрению иска фаната ЦСКА Ильи Златогорова к паблику Mash на 1 миллион рублей из-за публикации о его задержании и причастности к драке, которую фанаты армейцев устроили 7 ноября 2018 г. с болельщиками "Ромы"​.​

В исковом заявлении истец просит признать порочащими, не соответствующими действительности и запретить к распространению сведения, размещенные ответчиком о причастности Златогорова к организации ноябрьских беспорядков. Обязать удалить информацию о причастности Златогорова к организации беспорядков, обязать удалить информацию о задержании, обязать сделать опровержение сведений о его причастности к организации беспорядков и опубликовать опровержение сведений о задержании истца.

Также Златогоров просит взыскать с паблика моральный вред в размере 1 миллион рублей. и расходы по составлению протокола осмотра доказательств в размере 20 тысяч 300 рублей.

– Я лишился из-за этого работы. Меня, можно сказать, публично опустили при всех, – рассказал истец.

Драка произошла перед матчем ЦСКА в групповом этапе Лиги чемпионов​, который команда проиграла "Роме" со счетом 1:2. После конфликта было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").

Фанат ЦСКА требует один миллион рублей за новость об организации драки с болельщиками "Ромы"