Суарес — вне заявки «Барселоны» на матч со «Славией» в ЛЧ
Стала известна заявка «Барселоны» на матч группового турнира Лиги чемпионов против «Славии», информирует пресс-служба каталонцев.
Матч «Барселона» — «Славия» пройдет 5 ноября на стадионе «Камп Ноу» в Испании.
В список из 18 игроков попал защитник Самюэль Юмтити. Форвард Луис Суарес в заявку команды Эрнесто Вальверде не включен из-за повреждения.
Полностью заявка выглядит следующим образом:
вратари — тер Штеген, Нету;
защитники — Семеду, Пике, Лангле, Альба, Юмтити, Роберто;
полузащитники — Ракитич, Бускетс, де Йонг, Аленья, Видаль;
нападающие — Месси, Гризманн, Дембеле, Фати, Перес.
?? Convocat?ria #Bar?aSlavia pic.twitter.com/EfvxVlElmy— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) November 4, 2019
Лига чемпионов: новости и статьи, календарь и расписание игр группового турнира, обзоры матчей