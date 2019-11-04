Стала известна заявка «Барселоны» на матч группового турнира Лиги чемпионов против «Славии», информирует пресс-служба каталонцев.

Матч «Барселона» — «Славия» пройдет 5 ноября на стадионе «Камп Ноу» в Испании.

В список из 18 игроков попал защитник Самюэль Юмтити. Форвард Луис Суарес в заявку команды Эрнесто Вальверде не включен из-за повреждения.

Полностью заявка выглядит следующим образом:

вратари — тер Штеген, Нету;

защитники — Семеду, Пике, Лангле, Альба, Юмтити, Роберто;

полузащитники — Ракитич, Бускетс, де Йонг, Аленья, Видаль;

нападающие — Месси, Гризманн, Дембеле, Фати, Перес.

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