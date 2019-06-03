Суарес, Тадич, Альба и Сане – лучшие по голевым передачам в Лиге чемпионов 2018/19

Форварды "Аякса" Душан Тадич, "Манчестер Сити" Лерой Сане, "Барселоны" Луис Суарес и защитник каталонцев Жорди Альба стали лидерами сезона по голевым передачам в завершившемся розыгрыше Лиги чемпионов.

Все игроки отдали по 5 голевых передач. Об этом сообщает твиттер УЕФА.

Победителям турнира стал "Ливерпуль", который в финале обыграл "Тоттенхэм" со счетом 2:0.