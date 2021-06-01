Суарес оценил шансы «Атлетико» выиграть Лигу чемпионов в следующем сезоне

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес поделился мнением о шансах команды выиграть Лигу чемпионов в следующем сезоне.

«Наши амбиции не останавливаются на чемпионстве. Почему бы не помечтать о шансе войти в историю этого клуба благодаря победе в ЛЧ? Это было бы уникальное, невероятное достижение.

Возможности команд не ограничиваются тем, что о них говорят перед началом сезона и не зависят от того, кого назовут фаворитом. «Челси» все считали слабой командой, а она в итоге выиграла Лигу чемпионов», - приводит слова Суареса Mundo Deportivo.

Суарес в завершившемся сезоне ла лиги вместе с «Атлетико» стал чемпионом Испании.

В сезоне-2020/21 «Челси» стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале «Манчестер Сити» (1:0). Команда получила право сыграть в матче за Суперкубок УЕФА. Их соперником станет «Вильярреал», который ранее выиграл Лигу Европы.