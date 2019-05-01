"Барселона" объявила стартовый состав на первый матч полуфинала Лиги чемпионов против "Ливерпуля". С первых минут встречу начнут бывшие игроки мерсисайдцев: Луис Суарес и Фелиппе Коутинью.

Состав "Барселоны": тер Штеген, Пике, Ракитич, Бускетс, Коутинью, Суарес, Месси, Лангле, Альба, Серхи Роберто, Видаль.

"Барселона" – "Ливерпуль": Лига чемпионов, полуфинал, первый матч, 1 мая 2019, онлайн-трансляция матча в 22.00 (мск)

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр​