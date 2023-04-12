Стоунс рассказал, каково было играть против «Баварии» на непривычной позиции

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс прокомментировал победу над «Баварией» (3:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Я учусь играть на других позициях. Это происходит не естественным образом. Я постоянно тренируюсь. Стараюсь выражать себя, когда получаю мяч. Тренер не ставил бы меня на разные позиции, если бы не верил в меня», — цитирует пресс-служба УЕФА Стоунса.

Ответный матч состоится в Мюнхене через неделю, 19 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.